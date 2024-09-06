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Spor

Böyle saçmalık görülmedi: Transfer oldu ama yıllığının 3 katını Galatasaray'dan alacak

21:17 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Yunan ekiplerinden Olympiakos, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Sergio Oliveira'yı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Portekizli orta sahanın Olympiakos'tan kazanacağı yıllık ücrete ek olarak ekstra Galatasaray'dan üç katını daha alacağı iddia edildi. İşte detaylar...

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Yunanistan ekiplerinden Olympiakos, Galatasaray'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı.

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Kırmızı-beyazlılar, Portekizli orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sözleşmesini 5.8 milyon € (3 taksit) karşılığında feshetmişti.

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Gazeteci Mehmet Özcan'ın haberine göre; Sergio Oliveira'nın kazanacağı yıllık ücret 1.2 milyon euro.

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"Oliveira, Olimpiakos'tan aldığı paranın 3 katını her sene Galatasaray'dan tazminat olarak alacak."

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"Akıl alır gibi değil. Oliveira bu kadar değersiz bir oyuncu değildi bu ara. İşin teknik idare yönetimi hiç yönetilemedi." ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Sergio Oliveira
#Olympiakos
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