Böyle saçmalık görülmedi: Transfer oldu ama yıllığının 3 katını Galatasaray'dan alacak

Yunan ekiplerinden Olympiakos, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Sergio Oliveira'yı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Portekizli orta sahanın Olympiakos'tan kazanacağı yıllık ücrete ek olarak ekstra Galatasaray'dan üç katını daha alacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Yunanistan ekiplerinden Olympiakos, Galatasaray'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlılar, Portekizli orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sözleşmesini 5.8 milyon € (3 taksit) karşılığında feshetmişti.
Gazeteci Mehmet Özcan'ın haberine göre; Sergio Oliveira'nın kazanacağı yıllık ücret 1.2 milyon euro.
"Oliveira, Olimpiakos'tan aldığı paranın 3 katını her sene Galatasaray'dan tazminat olarak alacak."
"Akıl alır gibi değil. Oliveira bu kadar değersiz bir oyuncu değildi bu ara. İşin teknik idare yönetimi hiç yönetilemedi." ifadelerini kullandı.