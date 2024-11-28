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Bronckhorst'tan istifa açıklaması: Görevi bırakacak mı?

Bronckhorst'tan istifa açıklaması: Görevi bırakacak mı?

23:4128/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv yenilgisi sonrası basın toplantısında sorulan "İstifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"Çok üzücü bir maç. Çok zor. İlk yarıda iyi oynamadık. Rakip daha iyi başlamadı. Gabriel'i sakatlıktan erken kaybettik. Rafa ile geçişten gol bulup 1-1'i yakaladık. İlk yarının sonunda gol yememeliydik, basit ve yumuşak oldu. Devre arası Felix'i ağrısı nedeniyle aldık. Sonra momentum değişti ve 3'üncü golü yedik. Çok üzgünüz."


"Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de... İyi performans göstermiyorum. Üzücü. Bu anlarda eleştiri olacak. Futbol bu...."

"Şartlar herkes için aynıydı. Bu durumu değiştiremeyiz. Hangi stadyumda oynamaktan bağımsız olarak başka ülkede oynamak bahane olamaz. Ancak, buna karar veren biz değiliz."


"Performans olmadığında ve maç kazanmadığınızda eleştiriler olur. Benim için de zor bir durum. Bunun değiştirmenin tek yolu maç kazanmaktır. Olmazsa, pozitif olmayacaktır."

İstifa etmeyi düşünüyor mu?


"Yaşadığım en iyi anları yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü anları yaşadım. Ben pes etmeyen biriyim. Bu durumu değiştirmek için elimden geleni yapacağım."

#Giovanni van Bronckhorst
#Beşiktaş
#Maccabi Tel-Aviv

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