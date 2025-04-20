Bursaspor'dan sosyal medyayı sallayan koreografi: Geliyoruz

3. Lig'de şampiyon olan Bursaspor'da taraftarlar, Bornova 1877 maçı öncesi Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda ses getiren bir koreografiye imza attı. Süper Lig devlerine yapılan gönderme dikkati çekti.
Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti.
2.Lig'e yükselmeyi garantileyen yeşil-beyazlılar, 29. hafta maçında taraftarın önünde Bornova 1877'yi konuk etti.
Bursasporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi tribünlerin büyük bölümünü kapsayan muhteşem bir koreografiye imza attı.
Teksas, Red Kit ve Daltonlar temalı koreografide dev bir gazete kupüründe "Geliyoruz" manşetinin atıldığı görüldü. Daltonlar'a; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş formalarının giydirilerek gönderme yapılması dikkati çekti.
İşte Bursaspor tribünlerinin sosyal medyada büyük ilgi gören o koreografisi