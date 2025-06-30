Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Eyüpspor'a veda eden Caner Erkin'in yeni adresi netleşti. Tecrübeli oyuncunun yarın 1. Lig ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.
Eyüpspor, geçtiğimiz günlerde Caner Erkin'le yollarını ayırdığını açıklamıştı.
36 yaşındaki tecrübeli sol bekin yeni sezondaki adresi belli oldu.
1.Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Sakaryaspor'un Caner Erkin'le anlaşma sağladığı belirtildi.
Ajansspor'un haberine göre; Caner Erkin, yarın Sakaryaspor için sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.
Son iki sezonu Eyüpspor'da geçiren tecrübeli oyuncu, çıktığı 54 maçta 8 gol atıp 12 asist kaydetti.