Cazibe merkezi Galatasaray

Bu sezon yaz transfer sezonuna sessiz başlayan Galatasaray, son dönemde ise gaza bastı. 18 milyon euroya Sara, 9 milyon euroya Jelert'i alan, Fenerbahçe ile kontratı biten Batshuayi'yi transfer eden sarı-kırmızılılar, asıl bombayı Victor Osimhen ile patlattı.