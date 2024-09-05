Cazibe merkezi Galatasaray

Galatasaray, son yıllarda takımlarıyla problem yaşayan dünya yıldızları için cazibe merkezi haline geldi. Mauro Icardı ile başlayan furya, Victor Osimhen ile zirve yaptı. Napoli'de sıkıntılar yaşayan Nijeryalı yıldızın tercihi de Galatasaray oldu.
Galatasaray, özellikle 2022-2023 sezonundan bu yana gerçekleştirdiği dev transferlerle dikkat çekiyor.
Son olarak 100 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en değerli 4. forveti Victor Osimhen'i transfer eden sarı-kırmızılılar, kulüpleriyle problem yaşayan yıldız oyuncular için cazibe merkezi haline geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpte son dünya yıldızı furyası Mauro Icardi ile başladı. Paris Saint Germain'de kadro düşünülmeyen Arjantinli oyuncu, büyük uğraşlar sonucu alındı.
O dönemde Icardi'nin yanı sıra Arsenal'de düşünülmeyen Torreira, kontratları yenilenmeyen Mertens ve Mata gibi dünya yıldızları da transfer edildi.
Devre arasında ise Roma'da kadro dışı bırakılan Nicolo Zaniolo'ya gizli bir operasyonla Galatasaray forması giydirildi.
Galatasaray, 2023-24 sezonunda da yıldız transferi konusunda hız kesmezken, özellikle ezeli rakiplerine yaptığı çalımlarla dikkat çekti.
Crystal Palace'la sözleşmesi biten Wilfried Zaha, Shakhtar Donetsk'le kontratını feshede Tete, Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech ve Tottenham'dan Davinson Sanchez kadroya katıldı.
Bu sezon yaz transfer sezonuna sessiz başlayan Galatasaray, son dönemde ise gaza bastı. 18 milyon euroya Sara, 9 milyon euroya Jelert'i alan, Fenerbahçe ile kontratı biten Batshuayi'yi transfer eden sarı-kırmızılılar, asıl bombayı Victor Osimhen ile patlattı.
Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı oyuncu, bedelsiz olarak kiralandı.