Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Cengiz Ünder Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü! İki ismin uyarısı ortaya çıktı

Cengiz Ünder Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü! İki ismin uyarısı ortaya çıktı

14:027/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Cengiz Ünder, siyah-beyazlı takımın kapısından dönmüştü. Milli futbolcunun bu transferinin gerçekleşmeme nedeni ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Ağustos 2023'te Fransız ekibi Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro karşılığında transfer olan milli oyuncu Cengiz Ünder, sarı-lacivertli forma altında beklenen performansın gerisinde kalmıştı.

Sık sık sakatlıklar yaşayan yıldız oyuncu, Fenerbahçe forması altında 42 maça çıkarken dokuz kez gol sevinci yaşadı. Üç kez de asist yaptı.

Devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulan 27 yaşındaki oyuncunun, ezeli rakip Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmişti. Siyah-beyazlı taraftarlar bu iddiaya yoğun tepki göstermişti.


Fanatik'te yer alan habere göre taraftarların tepkisinin ardından Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta forma giyen milli takımdan takım arkadaşları Necip Uysal ve Mert Günok ile görüştüğü ortaya çıktı.

İkili taraftarların tepkisini soran Cengiz Ünder'e, "Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği isim, takımda tutunamaz. Son örnek Aboubakar. Karar elbette senin ama sıkıntı çekmeni istemeyiz." dediği ortaya çıktı.

Bunun üzerine Beşiktaş'a transfer olmaktan vazgeçen Cengiz Ünder rotasını ABD'ye kırdı. MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli oyuncu için Fenerbahçe'ye 1.2 milyon Euro ödenecek.

#Beşiktaş
#Cengiz Ünder
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 EKYS) sonuçları açıklanıyor: Tarihi ÖSYM duyurdu