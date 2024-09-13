Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yaşanan gelişme sonrası birçok futbolsever ‘Cenk Ergün kimdir, Galatasaray’dan neden istifa etti?’ sorularının yanıtını aramaya başladı. Soruların yanıtları haberimizde.
Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Ali Yüce'nin ardından Futbol Direktörü Cenk Ergün de istifa ettiğini açıkladı.
Ergün'ün açıklaması şu şekilde:
"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.
İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.
Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım."
CENK ERGÜN KİMDİR?
Cenk Ergün 18 Ekim 1974 (49 yaşında) )yılında Bursa’da doğmuştur.
Cenk Ergün, özellikle Galatasaray Spor Kulübü'ndeki sportif direktörlük görevleriyle tanınmaktadır.
Kulübün transfer süreçlerinde etkin bir rol oynayan Ergün, yerli ve yabancı futbolcuların transfer edilmesinde ve takıma kazandırılmasında önemli adımlar atmıştır.