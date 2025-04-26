Premier Lig 34. haftasında Chelsea evinde Everton’ı konuk etti. Maç ev sahibi Chelsea’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü dakika 27’de Enzo Fernandez’den geldi. Chelsea - Everton maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 34. hafta maçında Chelsea evinde Everton'ı 1-0 yendi.
Stamford Bridge'de oynan maçın 27. dakikasında Enzo Fernandez'in pasında topla ceza sahası dışından buluşan Senegalli forvet Nicolas Jackson, Mavilerin galibiyet golünü kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 60'a yükselten Chelsea, aynı puana sahip Nottingham Forest'ın önünde averajla 4. sıraya yükseldi.
Everton ise 38 puanla 13. sırada yer alıyor.
CHELSEA - EVERTON MAÇ ÖZETİ
Chelsea - Everton maç özetini izlemek için TIKLAYIN.