FIFA Kulüpler Dünya Kupası Grup D maçında Chelsea, ABD’nin Miami şehrindeki Hard Rock Stadyumu’nda MLS ekibi Los Angeles FC ile karşılaştı. İngiliz devi, maçı 2-0 kazanarak turnuvaya kayıpsız başladı. Chelsea - Los Angeles maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nda Chelsea ve Los Angeles FC kozlarını paylaştı.
Karşılaşma Chelsea’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İngilizlere, MLS ekibi karşısında galibiyeti getiren golleri; 34. dakikada Pedro Neto ve 79. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.
Chelsea bu skorla beraber puanını 3'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Los Angeles FC ise 0 puan ile son sırada yer alıyor.
İŞTE SONRAKİ MAÇLAR
Mavi-beyazlı ekip, grubun 2. maçında Flamengo'ya konuk olacak. Los Angeles FC ise Esperance ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - LOS ANGELES FC MAÇ ÖZETİ
Chelsea - Los Angeles FC maç özetini izlemek için TIKLAYIN.