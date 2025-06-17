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Chelsea, Los Angeles’ı 2 golle devirdi | ÖZET

Chelsea, Los Angeles’ı 2 golle devirdi | ÖZET

07:5517/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası Grup D maçında Chelsea, ABD’nin Miami şehrindeki Hard Rock Stadyumu’nda MLS ekibi Los Angeles FC ile karşılaştı. İngiliz devi, maçı 2-0 kazanarak turnuvaya kayıpsız başladı. Chelsea - Los Angeles maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nda Chelsea ve Los Angeles FC kozlarını paylaştı.


Karşılaşma Chelsea’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.


İngilizlere, MLS ekibi karşısında galibiyeti getiren golleri; 34. dakikada Pedro Neto ve 79. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.


Chelsea bu skorla beraber puanını 3'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Los Angeles FC ise 0 puan ile son sırada yer alıyor.


İŞTE SONRAKİ MAÇLAR



Mavi-beyazlı ekip, grubun 2. maçında Flamengo'ya konuk olacak. Los Angeles FC ise Esperance ile karşı karşıya gelecek.


CHELSEA - LOS ANGELES FC MAÇ ÖZETİ

Chelsea - Los Angeles FC maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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