Deniz Çoban: İkisine de kırmızı kart çıkmalıydı

Eski hakem Deniz Çoban, Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı. Çoban, mücadeleyi yöneten Ali Şansalan'ın iki kırmızı kartı es geçtiğini ifade etti.
Deniz Çoban, Galatasaray'ın Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın hakemi Ali Şansalan'ı değerlendirdi. İşte Çoban'ın Fanatik'te yer alan hakem analizi:
"Ali Şansalan maça çok konsantre görünmedi. Önemli değerlendirme hataları yaptı."
"26.dakikada Galatasaray’ın ilk golünden önce Davinson’un rakibine koluyla yaptığı hamleye faul çalsa ve golü iptal etse çok saha doğru olurdu."
29.dakikada Barış Alper'in gol sevinci sırasında telefonla yaptığı gol sevincinde doğru bir sarı kart çıkarttı. Ancak Barış Alper’e telefonu getiren kulübedeki teknik görevlinin kurallar gereği kırmızı kart görmesi gerekirdi.
"85’te Morata’ya yapılan açık penaltıyı atlaması kabul edilebilecek bir hata değildi. Neyseki VAR doğru bir müdahaleyle penaltının verilmesini sağladı."
"Maçın uzatma dakikalarında yine Galatasaray teknik heyetinden birisi, elinde taşınabilir bilgisayarla kameraların önüne gelerek, Galatasaray’ın elde ettiği beşinci yıldızın görüntüsünü kameralara gösterdi. Bu davranışın karşılığı da kırmızı kart olmalıydı ancak hakem ekibi oralı olmadı."