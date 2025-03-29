Derbi öncesi dikkat çeken görüntü: Herkes o taraftarı konuşuyor

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren derbi öncesi sarı-kırmızılı bir taraftar dikkati çekti. Deplasman tribününde bulunan Galatasaraylı taraftarın görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadyumu’na geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar bu önemli müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı.
Taksim Gezi Parkı’nın yanında bulunan Mete Caddesi’nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılı taraftar daha sonra tezahüratlar yaparak, toplu bir şekilde stadyuma yürüdü.
Galatasaraylı taraftarlar, üst aramalarının yapılmasının ardından gruplar halinde stadyumun içine girdi.
Tüpraş Stadyumu'na gelen taraftarlardan bir tanesinin elinde Kuran-ı Kerim olması dikkati çekti.
Maç öncesi Kuran'ı Kerim'i öpüp alnına koyan taraftarın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Söz konusu taraftarın stadyumda kendilerine ayrılan bölümde Kuran'ı Kerim'i okuduğu da görüldü.
Daha önce Galatasaraylı bir grup taraftarın Fenerbahçe derbisi öncesi pelerin giyip değişik ritüeller yapması eleştirilmişti. Bunun üzerine Kuran-ı Kerim okuyan sarı-kırmızılı taraftarın görüntüsü sosyal medyada takdir toplayan yorumlar aldı.