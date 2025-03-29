Derbi öncesi dikkat çeken görüntü: Herkes o taraftarı konuşuyor

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren derbi öncesi sarı-kırmızılı bir taraftar dikkati çekti. Deplasman tribününde bulunan Galatasaraylı taraftarın görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

1 /8 Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadyumu’na geldi.

2 /8 Sarı-kırmızılı taraftarlar bu önemli müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı.

3 /8 Taksim Gezi Parkı’nın yanında bulunan Mete Caddesi’nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılı taraftar daha sonra tezahüratlar yaparak, toplu bir şekilde stadyuma yürüdü.

4 /8 Galatasaraylı taraftarlar, üst aramalarının yapılmasının ardından gruplar halinde stadyumun içine girdi.

5 /8 Tüpraş Stadyumu'na gelen taraftarlardan bir tanesinin elinde Kuran-ı Kerim olması dikkati çekti.

6 /8 Maç öncesi Kuran'ı Kerim'i öpüp alnına koyan taraftarın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

7 /8 Söz konusu taraftarın stadyumda kendilerine ayrılan bölümde Kuran'ı Kerim'i okuduğu da görüldü.