Derbide sahaya gönderilen not kağıdı merak konusu oldu

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi müsabakasının ilk yarısında sahaya gönderilen bir not kağıdı dikkati çekti. Galatasaray'ın 1-0 geride olduğu dakikalarda Lucas Torreira'ya ulaştırılan kağıtta ne yazdığına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Galatasaray, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldıktan sonra teknik direktör Okan Buruk, saha içerisine bir not kağıdı gönderdi.
Lucas Torreira, kendisine getirilen notu inceledikten sonra takım arkadaşlarına bir şeyler söyledi ve notu çorabının içerisine koydu.
Lucas Torreira bu notun kendisine iletilmesinden dakikalar sonra ceza sahası dışından mükkemmel bir şut çıkardı ve takımını beraberlik golünü attı.
Lucas Torreira attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı ve yedek kulübesine koştu.
Lucas Torreira'ya gönderilen notta saha dizilişi ile ilgili bilgilerin yazdığı ve dış şut atılmasının tavsiye edildiği aktarıldı. Uruguaylı orta saha oyuncusunun attığı golün sevincini de bu yüzden yedek kulübesinin önünde yaşadığı ifade edildi.