Dünya Kupası’nda golleriyle iz bırakan 11 yıldız

Pele (Brezilya):

Futbolda tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Pele, 4 kez katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında 12 gol attı ve Brezilya'nın 3 Dünya Kupası kazanmasında başrolü oynadı.





1958'deki Dünya Kupası'nda henüz 17 yaşındayken forma giyen Pele, yarı final maçında "hat-trick" yaptı ve İsveç ile oynanan final maçında hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir gol atarak takımını galibiyete taşıdı.