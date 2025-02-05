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Dünya tarihine geçti: Galatasaray'ın yıldızı dev listede 5. sırada!

Dünya tarihine geçti: Galatasaray'ın yıldızı dev listede 5. sırada!

11:075/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu İspanyol basınında manşetlere taşındı. 32 yaşındaki futbolcu dünya tarihinin en çok bonservis ödenen 5. futbolcusu oldu. İşte detaylar.

Galatasaray'ın Milan'dan transferi Alvaro Morata, ilk maçına Gaziantep'te çıkarken bonservisleri ise İspanya'da manşete taşındı.


Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve sonrasında Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Milan gibi devlerde devam eden İspanyol oyuncu, As Gazetesi'nin değerlendirmesine göre; dünya tarihinin en çok bonservis ödenen 5. futbolcusu durumunda.


32 yaşındaki forvet için en yüksek bonservisi Temmuz 2017'de Chelsea 66 milyon Euro ile Real Madrid'e ödedi.


Son olarak ise Galatasaray, Milan'a Morata için 6 milyon Euro kiralama bedeli verdi.


En çok bonservis ödenenlerin başında 400 milyon Euro ile Neymar yer alırken Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo ve Ousmane Dembele de onu takip eden isimler oldu.


Morata ise listede 5 numarada.

#Galatasaray
#Alvaro Morata
#Süper Lig

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