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Dünyaca ünlü kaleciden Galatasaray’a ret!

Dünyaca ünlü kaleciden Galatasaray’a ret!

09:0314/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray, Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig devinde forma giyen dünyaca ünlü kaleci için resmi teklifte bulundu. Ancak 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci, yüksek maaş talepleri nedeniyle bu teklifi geri çevirdi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ve Fernando Muslera'nın yerine bir kaleci almak isteyen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.


Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Galatasaray'ın Liverpool forması giyen Alisson Becker'e transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. Brezilyalı eldivenin ise bu teklifi reddettiği aktarıldı.


Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alisson Becker, yüksek maaş talepleriyle dikkat çekiyor.

Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdürürken sarı kırmızılılar, daha makul bütçeli alternatiflere yönelmiş durumda.



Sonuç olarak, Alisson Becker'in Galatasaray'a transferi, yüksek mali talepler nedeniyle gerçekleşmedi.


BU SEZONKİ PERFORMANSI



32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi bu sezon Liverpool formasıyla 28 lig maçına çıktı ve 10 maçta kalesini gole kapattı.


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