Dünyaca ünlü İngiliz dergisi 'Forbes' en çok kazanan futbolcuları açıkladı. Zirvede yine dünyaca ünlü yıldız yer aldı. Suudi Arabistan’dan 4 futbolcunun listede yer alması dikkat çekti. İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları…
Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan futbolcularını açıkladı.
Listeye göre, Suudi Arabistan’dan dört futbolcu ilk 10’a girdi.
İşte Forbes'a göre dünyanın en çok kazanan futbolcuları;
10. Kevin De Bruyne - 39 milyon dolar - Sahadaki kazanç: 35 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar
9. Sadio Mané - 52 milyon dolar - Sahadaki kazanç: 48 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar
8. Mohamed Salah - 53 milyon dolar - Sahadaki kazanç: 35 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 18 milyon dolar
7. Vinicius Junior - 55 milyon dolar - Sahadaki kazanç: 40 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 15 milyon dolar
6. Erling Haaland - 60 milyon dolar - Sahadaki kazanç: 46 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 14 milyon dolar
5. Kylian Mbappé - 90 milyon dolar - Sahadaki kazanç: 70 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 20 milyon dolar
4. Karim Benzema - 104 milyon dolar - Sahadaki kazanç: 100 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar
3. Neymar - 110 milyon dolar - Sahadaki kazanç: 80 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 30 milyon dolar
2. Lionel Messi - 135 milyon dolar - Sahadaki kazanç: 60 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 75 milyon dolar
1. Cristiano Ronaldo - 285 milyon dolar - Sahadaki kazanç: 220 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 65 milyon dolar