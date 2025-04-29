Dursun Özbek hedefindeki oyuncuları açıkladı

"Kanat için de yine dünya markası oyuncuları hedefliyoruz. Leroy Sane bu saydıklarım arasında. Sözleşmesi bitiyor çok isteyeni var. O olmazsa yine o ayarda bir yıldız olacak mutlaka. Ana hedeflerimiz bunlar. Diğer oyuncularımızın durumlarına göre de aksiyon alacağız. 10 numara alabiliriz. Savunmacılarımızın durumuna göre takviye yapabiliriz. Avrupa’ya giden oyuncumuz olursa, onun yerine mutlaka aynı seviyede başka bir oyuncu alırız. Kadro kalitesini muhafaza edeceğiz."