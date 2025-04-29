Dursun Özbek hedefindeki oyuncuları açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katıldığı bir yemekte transfer çalışmaları hakkında bilgi verdiği aktarıldı. Özbek'in hedefteki oyuncuları isim isim açıkladığı belirtildi.
Dursun Özbek'in Levent'teki bir restoranda yemek yediği kişilere transfer stratejilerini anlattığı bildirildi.
Fanatik'in haberine göre; Başkan Özbek'in transfer konusunda isim verdiği kapalı toplantıdaki açıklamaları şöyle:
"Muslera’nın durumu hâlâ belirsiz. Kupaları aldıktan sonra karar vermek istiyor. Okan’la bu durumu konuşuyoruz."
"Muslera giderse Jan Oblak ya da Andriy Lunin ayarında bir kaleci alacağız. Bu kalecileri de takipteyiz."
"Orta sahada Granit Xhaka, hedeflerimiz arasında. Kontratlı oyuncu, maliyeti yüksek. Onu alamazsak yine o seviyede bir orta saha oyuncusu transfer edeceğiz."
"Icardi yeni sezonda hazır olacak. Osimhen ve Morata sonrası Icardi’ye çok iyi bir partner bakıyoruz. Okan, bu sezon tek forvetle de çift forvetle de oynadı ve başarılı oldu. Yine bu tarz bir oyuncu talebi var. Yıllık maliyeti 10 milyon euro civarında çok iyi bir forvet hedefimiz var. Avrupa’nın iyi forvetlerini daha düşük maliyetlerle getirmek mümkün değil."
"Kanat için de yine dünya markası oyuncuları hedefliyoruz. Leroy Sane bu saydıklarım arasında. Sözleşmesi bitiyor çok isteyeni var. O olmazsa yine o ayarda bir yıldız olacak mutlaka. Ana hedeflerimiz bunlar. Diğer oyuncularımızın durumlarına göre de aksiyon alacağız. 10 numara alabiliriz. Savunmacılarımızın durumuna göre takviye yapabiliriz. Avrupa’ya giden oyuncumuz olursa, onun yerine mutlaka aynı seviyede başka bir oyuncu alırız. Kadro kalitesini muhafaza edeceğiz."