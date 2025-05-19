Dursun Özbek ilk ayrılığı açıkladı: 'Konuştum ama gitmekte çok ısrarcı'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, yıldız oyuncunun takımda kalması için ısrarcı olduğunu fakat kendisinin memleketine gitmek istediğini açıkladı.
'Tüm camiama armağan ediyorum'
"Bu şampiyonluğu tüm camiama armağan ediyorum. Bu şampiyonlukta en büyük etken teknik ekip, sporcularımız, büyük destek veren taraftarımız, genel kurul üyelerimize teşekkür gönderiyorum."
'Başarı kazanmak zorundaydık'
"Ben kendimi bildiğimden beri kazandığımız en önemli şampiyonluk oldu. Birçok cephede uğraşmak, birçok cephede başarı kazanmak zorundaydık, sadece yeşil sahalarda değil..."
'Yeni çabamız 6. yıldız'
"2017'deki 5. yıldız söylemi artık geride kaldı. O söylemi geride bırakıp yeni çabamız 6. yıldızı almak olacaktır."
'En üzüldüğüm maç Young Boys'
"Bu sezon en sevindiğim maç dünkü Kayserispor maçı. En üzüldüğüm maç ise Young Boys maçı. Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturmak için 1.5 ay önce çalışmaları başlattık."
'Osimhen'in vereceği karar çünkü'
"Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. O da çok iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti yüksek. Herkes böyle bir ismin Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar çünkü genç bir oyuncu. Bu sevgi seline ne cevap verecek, bunu onunla konuşacağız. Onun kararına göre biz de değerlendirmemizi yapacağız. Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla görmeyi herkes istiyor."
'Memleketine dönmek istiyor'
"Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz."