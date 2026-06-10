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Dursun Özbek merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi

Dursun Özbek merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi

09:1910/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili konuştu. Özbek, Icardi'ye teklif yaptıklarını belirtirken, Osimhen'i satmayı düşünmediklerini vurguladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesine konuşan Özbek, Mauro Icardi ile ilişkilerinin son derece iyi olduğunu belirterek, Arjantinli futbolcuya bir teklif yaptıklarını söyledi.

Özbek, "Mauro Icardi sadece çok önemli bir futbolcu değil, Galatasaray taraftarıyla özel bağ kurmuş bir karakter. Kendisiyle ilişkimiz son derece iyi. Biz hiçbir oyuncumuzla ilişkimize sadece sözleşme penceresinden bakmayız. Icardi'nin Galatasaray'a kattığı değer ortada. Kendisine bir teklif yaptık. Süreç karşılıklı saygı ve kulübümüzün maddi ve sportif menfaatleri çerçevesinde yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen hakkında çıkan transfer iddialarına da değinen Özbek, Nijeryalı yıldızın Avrupa devlerinin radarında olmasının doğal olduğunu söyledi.

Başkan Özbek, "Galatasaray'da başarılı olan her oyuncunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi çok doğaldır. Bu, kulübümüzün doğru işler yaptığını gösterir. Ancak bizim önceliğimiz Galatasaray'ın menfaatidir. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Mauro Icardi
#Victor Osimhen
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