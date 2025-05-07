Dybala: ‘Menajerim Mourinho'nun benimle konuşmak istediğini söyledi’

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Paulo Dybala transfer ve Mourinho itirafında bulundu. Arjantinli yıldız çarpıcı açıklamalarının yanı sıra Mourinho ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.
İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Paulo Dybala, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Dybala, Suudi Arabistan takımlarından aldığı teklife rağmen Roma'da kalma sürecini anlattı.
Sports Illustrated'a verdiği röportajda Dybala, "Yalan söylemeyeceğim, bunlar gerçekten sizi düşündüren rakamlar ve kendinize 'Ne yapacağım?' diye soruyorsunuz ancak daha önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Gerçek şu ki, ben ve ailem Roma'da çok mutlu. Bazen sizi bu kararları almaya zorluyorlar." dedi.
Dybala sözlerine şöyle devam etti, "Bunlar tek bir kişinin kararları değil, bazen kulüplerin oyuncuların prensiplerine ve fikirlerine aykırı seçimler yapması gerekiyor ancak Roma'dan, taraftarlardan, kulüpten, takımın sahiplerinden ve sokaktaki insanlardan aldığım sevgiyi başka bir yerde bulup bulamayacağımı bilmiyorum. Bu yüzden kolay değildi. Çok konuştuk, çok düşündük ve Roma'da kalmaya karar verdik."
Roma'ya transfer olmadan önce o dönem İtalyan ekibini çalıştıran Jose Mourinho'yla arasındaki görüşmeyi anlatan Dybala, "Bir gün, menajerlerimden biri yanıma geldi ve Mourinho'nun benimle konuşmak istediğini söyledi. Elbette Mourinho özel biri. Her şeyi kazanmış bir teknik direktör, eşsiz bir insan. Onun çağrısını görmezden gelemezdim." dedi.
Dybala ayrıca, "Ama beni ikna edeceğini biliyordum ve bu yüzden beklemek istedim. İlk görüşmemizde sadece sohbet ettik, uzun bir konuşmaydı ama hemen bir cevap almam için bana baskı yapmadı. Ama ertesi gün beni geri aramak istedi, bu yüzden ailemle ve eşimle konuşmam için bana birkaç saat vermesini söyledim.
Onlarla ve ekibimle konuştum ve Roma'ya katılma kararını verdikten sonra ona 'Yakında görüşürüz' diyen bir mesaj gönderdim. Ve böylece anlaşmayı tamamladık.