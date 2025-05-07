Dybala: ‘Menajerim Mourinho'nun benimle konuşmak istediğini söyledi’

Dybala ayrıca, "Ama beni ikna edeceğini biliyordum ve bu yüzden beklemek istedim. İlk görüşmemizde sadece sohbet ettik, uzun bir konuşmaydı ama hemen bir cevap almam için bana baskı yapmadı. Ama ertesi gün beni geri aramak istedi, bu yüzden ailemle ve eşimle konuşmam için bana birkaç saat vermesini söyledim.