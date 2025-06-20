Edin Dzeko'da şok maaş gerçeği! Yarı fiyatına...

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, Fiorentina'ya transfer oldu. Boşnak yıldızın, İtalyan ekibinde kazanacağı yeni maaşı ise tartışma konusu oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından Edin Dzeko'nun yeni takımı Fiorentina oldu.
Yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçen tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertlilerle kontratı haziran sonuna kadar sürdüğü için resmi imza açıklamasının bu tarihten sonra yapılması bekleniyor.
Inter ve Roma'da oynadığı dönemlerde Çizme futboluna önemli bir etkide bulunan ve burada birçok başarılar kazanan oyuncunun geri dönüşü ülkede yankı uyandırdı.
1+1 sözleşme yapacağı 39 yaşındaki oyuncunun Fiorentina'da sezonun ikinci yarısında, 40 yaşındayken bu takımın formasıyla top koşturuyor olacağı vurgulandı.
Uzatma opsiyonunun belli sayıda maça çıkma ve başarı katkısıyla ilişkili olduğu ifade edildi.
Fanatik'in İtalyan basınından aktardığı habere göre Bosna Hersekli futbolcu, Serie A ekibinde yıllık 1.8 milyon Euro maaş alacak.
Koşullara bağlı bonus ödemesi olarak da 200 bin Euro daha kazanma ihtimali bulunuyor. Bu gerçekleşirse yıllık kazancı 2 milyon Euro'ya çıkacak.
Dzeko Fenerbahçe'de ise yıllık 4 milyon 200 bin Euro kazanıyordu.