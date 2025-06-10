Efsane isim Osimhen'e engel oldu: İmzayı atma

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Al Hilal'in son olarak yaptığı 45 milyon euroluk teklifi reddetti. 26 yaşındaki futbolcunun astronomik teklifi geri çevirmesinin arkasındaki isim de ortaya çıktı.
Al-Hilal'in 40+5 milyon euroyu bulan astronomik teklifini reddeden Osimhen, bu cevabıyla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Ancak Nijeryalı yıldız, ilk hedef olarak Avrupa'nın büyük liglerinden birinde dev bir ekip ile yeni yolunu çizmek istiyor.
İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Manchester United ve Chelsea ihtimallerini düşünen başarılı golcünün, bir süre daha beklemek istediği ve tekliflerin böyle gelmesini umut ettiği de iddia ediliyor.
Sabah'ın haberine göre; Suudi Arabistan'ı son seçenek olarak gören 26 yaşındaki golcü için Galatasaray hâlâ masada. Sarı-kırmızılılar için kritik süreç başladı. A Planı Osimhen olan Galatasaray, daha fazla beklemek istemiyor.
Fernando Muslera ve Dries Mertens yerine kaleci ile 10 numara takviyesi yapması gereken yönetim, transfer bütçesini Osimhen'in durumu hâlâ netleşmediği için belirleyemedi.
Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve yöneticiler bu hafta transferde izleyecekleri stratejiyi belirlemek üzere buluşacak ve rotayı çizecekler.
Afrika basınında çıkan haberlere göre; Victor Osimhen'in Al-Hilal'e imza atmamasının ardında Didier Drogba yatıyor.
Chelsea'nin efsanelerinden olan ve Osimhen'in İngiliz ekibine gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Fildişili efsanenin, oyuncu ile görüştüğü ve Chelsea ihtimali yüzünden imza atmamasını istediği aktarıldı.