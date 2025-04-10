Emre Belözoğlu: ‘İstediğimiz sonuçların olduğunu söyleyemem’

Avrupa hayalleri kurmanın şu an için çok gerçekçi olmadığını aktaran Belözoğlu, "Bizim için ivedi olan şey son dört takımdan puan anlamında rahatlayacak şekilde uzaklaşmak. Ondan sonra bu hedefleri konuşmak daha gerçekçi olur. Bunu için de önemli maçlara çıkacağız." diye konuştu.



