Emre Belözoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak görüşme: 'Aklını çeldim Fener'e git dedim'

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde ikna etmeye çalıştığını açıkladı.
Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok istediği yıldız isimle görüşme gerçekleştirdi.
Sansürsüz Futbol Youtube kanalında gazeteci Aydın Cingöz'ün aktardığı bilgiye göre; Emre Belözoğlu, yıldız oyuncuya "Fenerbahçe'ye git" tavsiyesinde bulundu.
Belözoğlu'nun görüşme gerçekleştirdiği isim Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka. İsviçreli orta sahayı Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosuna katmak istiyor.
'Aklını çeldiğini düşünüyorum'
"Granit Xhaka'yla birlikte iki hafta önce Antalya'da birlikteydik. Konu konuyu açtı. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın ilgisi varmış. Ben ona 'Fenerbahçe'ye git' dedim. Hatta aklını çeldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin orta sahada gerçekten böyle bir lider oyuncuya ihtiyacı var."
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Alman ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Yeni teknik direktör Erik ten Hag ise Xhaka'nın takımda kalmasını istiyor. Önümüzdeki günlerde İsviçreli yıldızın akıbeti belli olacak.
Xhaka, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla toplamda 49 maça çıkarken 2 gol atıp 7 asistlik performans sergiledi.