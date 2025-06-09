Emre Belözoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak görüşme: 'Aklını çeldim Fener'e git dedim'

'Aklını çeldiğini düşünüyorum'

"Granit Xhaka'yla birlikte iki hafta önce Antalya'da birlikteydik. Konu konuyu açtı. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın ilgisi varmış. Ben ona 'Fenerbahçe'ye git' dedim. Hatta aklını çeldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin orta sahada gerçekten böyle bir lider oyuncuya ihtiyacı var."



