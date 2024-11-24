Emre Mor neden maça çıkmıyor?

Eyüpspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Emre Mor, yeni takımında henüz hiçbir maça çıkmadı. 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.

1 /6 Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Emre Mor, sezon başında Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a bir yıllığına kiralanmıştı.

2 /6 27 yaşındaki futbolcu, transfer olduğu Eyüpspor'da henüz resmi maça çıkmadı.

3 /6 Emre Mor, Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada yedek kulübesine de oturmadı.

4 /6 Fanatik'in aktardığı habere göre; Emre Mor, Eyüpspor'a transfer olduğu zamandan sonra sık sık yurt dışına gitti.

5 /6 Eyüpspor'un tesislerde yaptığı idmana son olarak 20 Kasım'da çıkan Emre Mor, 4 günün ardından bugün geri döndü.