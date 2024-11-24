Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Emre Mor neden maça çıkmıyor?

Emre Mor neden maça çıkmıyor?

14:0124/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Eyüpspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Emre Mor, yeni takımında henüz hiçbir maça çıkmadı. 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Emre Mor, sezon başında Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a bir yıllığına kiralanmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, transfer olduğu Eyüpspor'da henüz resmi maça çıkmadı.

Emre Mor, Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada yedek kulübesine de oturmadı.

Fanatik'in aktardığı habere göre; Emre Mor, Eyüpspor'a transfer olduğu zamandan sonra sık sık yurt dışına gitti.

Eyüpspor'un tesislerde yaptığı idmana son olarak 20 Kasım'da çıkan Emre Mor, 4 günün ardından bugün geri döndü.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 19 Eylül'de Emre Mor'un durumu hakkında, "Emre bir rahatsızlık geçirdi, antibiyotik kullanıyor. Sahalara geri dönmesi için 1 ay gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.

#Eyüpspor
#Emre Mor
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yetim Vakfı'ndan Türkiye'de bir ilk: Sosyal Yetimlik Sempozyumu