Emre Mor neden maça çıkmıyor?

Eyüpspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Emre Mor, yeni takımında henüz hiçbir maça çıkmadı. 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Emre Mor, sezon başında Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a bir yıllığına kiralanmıştı.
27 yaşındaki futbolcu, transfer olduğu Eyüpspor'da henüz resmi maça çıkmadı.
Emre Mor, Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada yedek kulübesine de oturmadı.
Fanatik'in aktardığı habere göre; Emre Mor, Eyüpspor'a transfer olduğu zamandan sonra sık sık yurt dışına gitti.
Eyüpspor'un tesislerde yaptığı idmana son olarak 20 Kasım'da çıkan Emre Mor, 4 günün ardından bugün geri döndü.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 19 Eylül'de Emre Mor'un durumu hakkında, "Emre bir rahatsızlık geçirdi, antibiyotik kullanıyor. Sahalara geri dönmesi için 1 ay gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.