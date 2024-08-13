Emre Mor'un yeni takımı belli oluyor: Kulüpler anlaştı

Süper Lig ekibi, Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'un transferi için sarı-lacivertli kulüple el sıkıştı. Oyuncu ikna edilirse resmi imzalar atılacak.
Fenerbahçe'de Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor.
Süper Lig'den birçok talibi olan 27 yaşındaki futbolcunun yeni adresi netlik kazanıyor.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe ve Eyüpspor, Emre Mor'un transferi için anlaşma sağladı.
Emre Mor'un maaş beklentisini fazla bulan Eyüpspor'un, 27 yaşındaki futbolcuyla pazarlıklara devam ettiği kaydedildi.
Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13, Fenerbahçe'de ise 8 maçta görev yapan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.