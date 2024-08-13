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Spor

Emre Mor'un yeni takımı belli oluyor: Kulüpler anlaştı

13:23 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 13:45 - 13/08/2024 Salı
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Süper Lig ekibi, Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'un transferi için sarı-lacivertli kulüple el sıkıştı. Oyuncu ikna edilirse resmi imzalar atılacak.

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Fenerbahçe'de Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor.

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Süper Lig'den birçok talibi olan 27 yaşındaki futbolcunun yeni adresi netlik kazanıyor.

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Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe ve Eyüpspor, Emre Mor'un transferi için anlaşma sağladı.

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Emre Mor'un maaş beklentisini fazla bulan Eyüpspor'un, 27 yaşındaki futbolcuyla pazarlıklara devam ettiği kaydedildi.

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Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13, Fenerbahçe'de ise 8 maçta görev yapan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.

#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Eyüpspor
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