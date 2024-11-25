Enes Ünal LaLiga'ya geri dönüyor: Anlaşma yakın

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Enes Ünal'a LaLiga'dan iki talip çıktı. 27 yaşındaki milli futbolcunun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak İspanya'nın yolunu tutacağı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen milli oyuncu Enes Ünal'ın adı transferde anılmaya devam ediyor.
İspanyol basınından El Pespunte'nin haberine göre, İki LaLiga takımı, Enes Ünal için harekete geçti.
Getafe ve Sevilla, ara transfer döneminde Enes Ünal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Sevilla'nın transferde büyük mesafe kaydettiği milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacağı yazıldı.
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.
Enes Ünal, sezon başında 16.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Getafe'den Bournemouth'a transfer olmuştu.