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Ergin Ataman'ın göz bebeği basketbolu bırakma kararı aldı

Ergin Ataman'ın göz bebeği basketbolu bırakma kararı aldı

16:4322/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Türk antrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yeşillerin başarılı oyuncusu yaşadığı sakatlığın ardından kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman'a başarılı basketbolcudan kötü haber geldi.

Sezon içerisinde sakatlık yaşayan 31 yaşındaki Ioannis Papapetrou, kariyerine sonlandırma kararı aldı.

Dizinden yaşadığı sakatlığın ardından operasyonlar geçiren Papapetrou, emekli olma nedenini açıkladı.

Papapetrou, "Doktorlar beni cesaretlendirmeye çalıştı ama sinyaller zaten oradaydı. Neredeyse iki yıl sonra, çok fazla düşünme ve birçok içten konuşmadan sonra ve ailemin ve sevdiğim ve güvendiğim insanların desteğiyle, bu düşünce bir karara dönüştü. Bu yolculuk için büyük bir minnettarlıkla bugün hayatımın bu güzel bölümünü kapatma günü geldi." ifadelerini kullandı.

Kariyerine 2013 yılında Olympiakos'ta başlayan Papapetrou, 2018 yılında Panathinaikos'a transfer olmuştu. Yunan oyuncu 6 Yunanistan Ligi şampiyonluğu, 3 Yunanistan Kupası ve 1 EuroLeague kupası kazandı.

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