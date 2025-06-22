Ergin Ataman'ın göz bebeği basketbolu bırakma kararı aldı

Papapetrou, "Doktorlar beni cesaretlendirmeye çalıştı ama sinyaller zaten oradaydı. Neredeyse iki yıl sonra, çok fazla düşünme ve birçok içten konuşmadan sonra ve ailemin ve sevdiğim ve güvendiğim insanların desteğiyle, bu düşünce bir karara dönüştü. Bu yolculuk için büyük bir minnettarlıkla bugün hayatımın bu güzel bölümünü kapatma günü geldi." ifadelerini kullandı.