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Erling Haaland’ın yeni adresi belli oldu: Dev transfer planı ortaya çıktı!

Erling Haaland’ın yeni adresi belli oldu: Dev transfer planı ortaya çıktı!

11:0418/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Norveçli gol makinesi Erling Haaland için bir dev kulüp harekete geçti. Bu sezon Premier Lig’de Manchester City formasıyla 40 maçta 30 gol atan yıldız futbolcu için 150 milyon euroluk transfer planı ortaya çıktı. Peki Erling Haaland hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında Arsenal'e elenen Real Madrid, gelecek sezon için transfer çalışmalarını başlattı.


Fichajes'te yer alan habere göre kulüp başkanı Florentino Perez, öncelikli transfer hedefi olarak Erling Haaland'ı belirledi.


Haberin devamında Perez'in takımı yeniden inşa etmek istediği kaydedilirken, Norveçli golcünün yeni yapının temel taşı olarak belirlendiği yazıldı.


Bu transferin en az 150 milyon euro bedelle tamamlanması beklendiği ifade edildi.


Ayrıca Real Madrid'in bu transferi finanse edebilmesi için takımdaki tüm oyunculara gelecek olan transfer tekliflerini dinleyeceği kaydedildi.


Haaland bu sezon Manchester City formasıyla 40 maça çıkarken 30 gol, 4 asistlik katkıda bulundu. 

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