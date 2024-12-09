Sivassporlu futbolcu Rey Manaj'ın Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'a yaptığı kasti faul sonrası kırmızı kart görmemesi büyük tartışma çıkarmıştı. Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Manaj'la ilgili başka bir pozisyona da dikkat çekti.
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda konuk olduğu Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Mücadeleye hakem Turgut Doman'ın skandallar kararları damga vurdu.
Maçın en çok konuşulan konusu ise Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'ın ayağına sert bir şekilde bastığı pozisyon oldu. Hakem Turgut Doman, kasti faulü VAR'da izlemesine rağmen kırmızı kart çıkarmadı.
Barış Alper Yılmaz, pozisyonda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı sedye ile terk etti. Manaj da maçın arından sosyal medya hesabından açıklama yaparak meslektaşından özür diledi.
Ekol TV'de maçı yorumlayan Erman Toroğlu, Turgut Doman'ın hakemliğinin bitirilmesi gerektiğini söyledi. Toroğlu ayrıca Rey Manaj'ın maçtaki bir pozisyonuna daha dikkati çekti.
Rey Manaj'ın Davinson Sanchez'e yaptığı harekete dikkati çeken Erman Toroğlu, "Herkesin gözünden kaçan bir pozisyon var, Manaj’ın burada da niyeti iyi değil. Sanchez akıllı adam ayağını kurtarıyor" diye konuştu.
Rey Manaj bu pozisyonda da Sanchez'e sert bir harekette bulunmuştu.