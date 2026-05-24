Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ve Çorum FK karşı karşıya geliyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TRT Spor, tabii ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Esenler Erokspor - Çorum FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
Trendyol 1. Lig play-off final maçında Esenler Erokspor ile Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi kazanan ekip, Erzurumspor Futbol Kulübü ve Amed Sportif Faaliyetler’in ardından Trendyol Süper Lig bileti alan üçüncü ve son takım olacak.
Trendyol 1. Lig’de normal sezonu 74 puanla üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan play-off finalinde mücadele etme hakkı elde etti.
Sezona Osman Özköylü yönetiminde başlayan İstanbul ekibi, play-off finaline çıktıktan kısa bir süre sonra 54 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Yeşil-sarılı ekip, kritik finale Güray Gündoğdu yönetiminde çıkacak.
Sezona Tahsin Tam ile başlayan Arca Çorum Futbol Kulübü, ardından yoluna sırasıyla Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu ile devam etti. Çorum ekibi, Eroğlu’nun ardından göreve getirilen Uğur Uçar ile lig etabını 71 puanla 4. sırada tamamlayarak play-off biletini aldı.
Play-off 1. turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü tek golle geçen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci turda Sipay Bodrum Futbol Kulübü ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olan Arca Çorum Futbol Kulübü, sahasındaki rövanşı 2-0 kazanarak finale yükseldi.
Esenler Erokspor - Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadele, beIN SPORTS Haber, TRT Spor ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.
Esenler Erokspor - Çorum FK Canlı İzle
Esenler Erokspor - Çorum FK maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.