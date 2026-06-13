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Eski Beşiktaşlı tarihe geçti: Dünya Kupası tarihinde ilk kez puan aldılar

Eski Beşiktaşlı tarihe geçti: Dünya Kupası tarihinde ilk kez puan aldılar

07:5613/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
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2026 Dünya Kupası B grubu ilk maçında Kanada ve Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 21’ Jovo Lukic ve 78’ Cyle Larin’den geldi. Kanada - Bosna Hersek maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında ev sahiplerinden Kanada, Bosna Hersek ile Toronto Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 


Bosna Hersek'in golünü 21. dakikada Jovo Lukic, Kanada'nın golünü ise 79. dakikada Cyle Larin attı. 


Bu sonucun ardından iki takım da 1'er puana yükseldi. 


Gruptaki bir sonraki maçta Kanada Katar ile, Bosna Hersek ile İsviçre ile oynayacak. 


KANADA, TURNUVADAKİ İLK PUANINI ALDI 

  

Dünya Kupası'na 3. kez katılan Kanada, turnuva tarihindeki ilk puanını Bosna Hersek beraberliğiyle elde etti. 


1986 ve 2022'de oynadığı 6 maçı da kaybeden Kanada, iki gol atarken, kalesinde 12 gol görmüştü. 

KANADA - BOSNA HERSEK MAÇ ÖZETİ

Kanada - Bosna Hersek maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

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