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Spor

Eski Galatasaraylı kulübe haber gönderdi: "Beni alın"

18:22 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:31 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Geride bıraktığımı sezonlarda Galatasaray formasını terleten başarılı futbolcu, transferin kapanmasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılılara haber gönderdi. Nijeryalı'nın "Mevcut kulübümden tüm alacaklarımdan vazgeçmeye hazırım, Cimbom çağırsın yeter." dediği öğrenildi. İşte detaylar...

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Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması giyen başarılı futbolcunun transfere kısa bir süre kala açıklamaları gündem oldu.

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2019-21 sezonları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Onyekuru, Galatasaray'a mesaj gönderdi.

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27 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, "Mevcut kulübümden tüm alacaklarımdan vazgeçmeye hazırım, Cimbom çağırsın yeter." dediği öğrenildi.

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fahya forması giyen Onyekuru'nun sözleşmesi Haziran 2025'de sona erecek.

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Nijeryalı oyuncu alacaklarından vazgeçerek Galatasaray'a gelmeye hazır.

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Onyekuru, Victor Osimhen'in transferin önemli rol oynamış yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelmesinde kolaylık sağlamıştı.

#Galatasaray
#Henry Onyekuru
#Transfer
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