Eski Galatasaraylı kulübe haber gönderdi: "Beni alın"

Geride bıraktığımı sezonlarda Galatasaray formasını terleten başarılı futbolcu, transferin kapanmasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılılara haber gönderdi. Nijeryalı'nın "Mevcut kulübümden tüm alacaklarımdan vazgeçmeye hazırım, Cimbom çağırsın yeter." dediği öğrenildi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması giyen başarılı futbolcunun transfere kısa bir süre kala açıklamaları gündem oldu.
2019-21 sezonları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Onyekuru, Galatasaray'a mesaj gönderdi.
27 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, "Mevcut kulübümden tüm alacaklarımdan vazgeçmeye hazırım, Cimbom çağırsın yeter." dediği öğrenildi.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fahya forması giyen Onyekuru'nun sözleşmesi Haziran 2025'de sona erecek.
Nijeryalı oyuncu alacaklarından vazgeçerek Galatasaray'a gelmeye hazır.
Onyekuru, Victor Osimhen'in transferin önemli rol oynamış yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelmesinde kolaylık sağlamıştı.