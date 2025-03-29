Eski hakemler Frankowski'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon için ne dedi?

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Frankowski 36. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü. Eski hakemler, Frankowski'nin kırmızı gördüğü pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 36. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Muçi, Frankowski tarafından yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Polonyalı futbolcuya sarı kart gösterdi.
Siyah-beyazlı futbolcular bariz gol şansı olduğu gerekçesiyle pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu.
VAR'dan gelen tavsiye üzerine monitöre giden Yasin Kol, sarı kart iptal edip Frankowski'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
ESKİ HAKEMLER FRANKOWSKİ'NİN KIRMIZI KARTI İÇİN NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel: "Frankowski'nin Muçi 'ye müdahale ettiği anda top Muçi'nin kontrolünde ve bariz gol atma şansı var. VAR müdahalesi ve kırmızı kart doğru karar."
Mark Clattenburg: "Sarı kart geçerli olmalıydı ve Galatasaray'ın bu kırmızı kartı almaması gerektiğine inanıyorum."
Erman Toroğlu: "Ben bariz gol şansından kırmızı kart vermezdim."
Beşiktaş'ın derbideki pozisyonları yorumlaması için İstanbul'a getirdiği eski hakem Urs Meier:
"Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Hakem, Frankowski’ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi."