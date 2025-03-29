Eski hakemler Frankowski'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon için ne dedi?

ESKİ HAKEMLER FRANKOWSKİ'NİN KIRMIZI KARTI İÇİN NE DEDİ?

Deniz Ateş Bitnel: "Frankowski'nin Muçi 'ye müdahale ettiği anda top Muçi'nin kontrolünde ve bariz gol atma şansı var. VAR müdahalesi ve kırmızı kart doğru karar."