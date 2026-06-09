Eski yönetici açıkladı: Fenerbahçe'de flaş Muhammed Salah gelişmesi

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Ertan Torunoğulları, Muhammed Salah ile seçim kararı öncesinde görüşmelere başladıklarını açıkladı. Torunoğulları, Mısırlı yıldızın sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığını ve birçok konuda ortak zeminin oluştuğunu söyledi.
Aziz Yıldırım'ın zaferiyle sonuçlanan olağanüstü genel kurulun ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Sadettin Saran yönetiminde Futboldan Sorumlu Yönetici olarak görev yapan Ertan Torunoğulları, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Seçim kararı alınmadan önce yıldız futbolcuyla temas kurduklarını belirten Torunoğulları, Sabah'a yaptığı açıklamada, "Kendisi Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyordu. Bizimle yaptığı görüşmeler de son derece olumluydu. Maaşına kadar pek çok konuda kendisiyle anlaşma zemini oluşturmuştuk. Yeni yönetimin böyle bir talebi olursa Salah'ın, Fenerbahçe formasını giyeceğine ben inanıyorum. Görüşme konusunda yeni yönetimle birlikte de seve seve çalışırız" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamaların ardından gözler yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Muhammed Salah için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.
33 yaşındaki Mısırlı futbolcu, geride kalan sezonda Liverpool formasıyla çıktığı 41 maçta 12 gol atıp 10 asistlik katkı sağladı.