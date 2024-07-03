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Spor

EURO 2024'te son 16 maçlarının ardından en iyi 11 belirlendi: Türkiye'den iki isim!

13:17 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:33 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

EURO 2024'te son 16 turunun ardından oynanan maçların ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Son 16 turunun ardından Comparisonator Yapay Zeka İndeksi'ne göre belirlenen en iyi 11'de A Milli Takımımızdan iki futbolcu yer aldı. İşte o 11...

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup aşamalarının ardından son 16 turuda sona erdi. 16 takımın çeyrek finale kalmak için mücadele ettiği turda 8 takım adını bir üst tura yazdırdı.

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Çeyrek finale yükselen takımlar şöyle; "Türkiye, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz."


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EURO 2024'te son 16 turunun ardından Comparisonator Yapay Zeka İndeksi'ne göre en iyi 11 belli oldu.

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Hazırlanan ilk 11'de A Milli Takımımızdan iki futbolcu yer aldı. İşte o 11'i;


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Kaleci| Jan Oblak (Slovenya)


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Sağ bek| Stefan Posch (Avusturya)

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Stoper| Merih Demiral (TÜRKİYE)

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Stoper| Aymeric Laporte (İspanya)

9/ 15

Sol bek| Ferdi Kadıoğlu (TÜRKİYE)

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Orta saha| Rodri (İspanya)

11/ 15

Orta saha| Joao Palhinha (Portekiz)


12/ 15

Orta saha| Jude Bellıngham (İngiltere)


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Sağ kanat| Lamıne Yamal (İspanya)

14/ 15

Sol kanat| Cody Gakpo (Hollanda)

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Forvet| Harry Kane (İngiltere)

#Türkiye
#A Milli Takım
#EURO 2024
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Merih Demiral hayatı futbol kariyeri