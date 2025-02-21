Trendyol Süper Lig 25. haftasında Eyüpspor evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti. Karşılaşmanın bu akşam yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor. Peki, Eyüpspor - Beşiktaş maçı oynanacak mı, ertelendi mi? İşte detaylar.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
"Kara kartal", ikas Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor. Eyüpspor ise ligde yaptığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 4 kez sahadan galip ayrılan eflatun-sarılı ekip, rakipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı.
Eyüpspor, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı konuk eden 75'inci takım olacak. Şu an en üst ligde yer alan ekipler arasında siyah-beyazlıların galip gelemediği tek deplasman Gaziantep FK (3B 3M). Süper Lig'e o sezon yükselen bir takıma konuk olduğu son maçta Pendikspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş (Ocak 2024), bu şekilde üst üste iki mağlubiyeti en son 1987/88 sezonunda aldı (vs Karşıyaka & Adana Demirspor).
Son iki Süper Lig maçını kazanamayan Eyüpspor (1B 1M), bu sezon üst üste üç karşılaşmadan galibiyet çıkaramadığı tek serinin son ayağında Beşiktaş'a mağlup olmuştu (Eylül 2024). Bir İstanbul takımıyla oynadığı son Süper Lig maçında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş (Aralık 2024), hemşehrilerine karşı üst üste 2+ galibiyet aldığı son seriyi Mart-Ağustos 2023 arasında yakaladı (7G).
Arda Turan'ın ilk maçına çıktığı 16 Nisan 2023'ten bu yana 1. Lig ve Süper Lig'de Eyüpspor'dan (22G 5B 4M) daha fazla iç saha galibiyeti alan sadece iki takım var: Galatasaray (31) & Fenerbahçe (27). Süper Lig deplasmanlarındaki yedi maçlık galibiyet hasretini Sivasspor'u yenerek sonlandıran Beşiktaş, üst üste iki dış saha karşılaşmasını puan kaybetmeden geçtiği son seriyi Aralık 2023-Ocak 2024 arasında Serdar Topraktepe yönetiminde yakaladı.
Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümlerinde gol yemeyen tek takım Eyüpspor. Beşiktaş'ın ise şu ana kadar deplasmanda attığı en erken goller 31'inci dakikada geldi (Ciro Immobile vs Gaziantep FK & Rafa vs Samsunspor).
Son dört Süper Lig maçında üç gole katkı sağlayan Emre Mor (1 gol & 2 asist), daha önceki 39 karşılaşmalık süreçte yaptığı katkıyı eşitledi. Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncusu olan Arthur Masuaku (6), profesyonel kariyerinde hiçbir sezon 7+ gol pası veremedi. Bu sezon Süper Lig'de çektiği ilk 19 şutun sekizini gole çeviren Ciro Immobile (yüzde 42), daha sonraki 22 şutta rakip fileleri sadece iki kez havalandırabildi (yüzde 9).