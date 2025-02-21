Eyüpspor - Beşiktaş maçı oynanacak mı, ertelendi mi?

Son dört Süper Lig maçında üç gole katkı sağlayan Emre Mor (1 gol & 2 asist), daha önceki 39 karşılaşmalık süreçte yaptığı katkıyı eşitledi. Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncusu olan Arthur Masuaku (6), profesyonel kariyerinde hiçbir sezon 7+ gol pası veremedi. Bu sezon Süper Lig'de çektiği ilk 19 şutun sekizini gole çeviren Ciro Immobile (yüzde 42), daha sonraki 22 şutta rakip fileleri sadece iki kez havalandırabildi (yüzde 9).



