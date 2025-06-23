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Eyüpspor’dan sürpriz hamle: Fenerbahçe ile anlaşma tamam!

Eyüpspor’dan sürpriz hamle: Fenerbahçe ile anlaşma tamam!

15:2223/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor, savunma hattını güçlendirmek için Fenerbahçe’nin genç stoperini kadrosuna katıyor. İstanbul ekibi, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, savunmasını Fenerbahçe'den Emir Ortakaya ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre, İstanbul ekibi, 21 yaşındaki genç savunma oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.


Emir'in transfer döneminin başlamasının ardından Eyüpspor'a kiralık olarak imza atması bekleniyor.


Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından; Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.


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