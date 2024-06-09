Eyüpspor'un Süper Lig maçlarını oynayacağı stat belli oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un ev sahipliği yapacağı stadyum merak konusu. Eflatun-sarılıların gelecek sezon maçlarını oynayacağı stadyum belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti.
Eflatun-sarılıların yeni sezonda ev sahipliği yapacağı stadyum ise merak konusu.
Eyüpspor'un maçlarını oynadığı Eyüpspor Stadyumu'nun kapasitesi: 2.414.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği kriterlere göre stadın konumu ve kapasitesi Süper Lig maçlarında oynanmasına uygun değil.
Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı stadyum belli oldu.
EYÜPSPOR SÜPER LİG MAÇLARINI NEREDE OYNAYACAK?
Eyüpspor, gelecek sezon maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacak.