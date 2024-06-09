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Spor

Eyüpspor'un Süper Lig maçlarını oynayacağı stat belli oldu

18:12 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 18:49 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un ev sahipliği yapacağı stadyum merak konusu. Eflatun-sarılıların gelecek sezon maçlarını oynayacağı stadyum belli oldu. İşte detaylar...

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Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti.

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Eflatun-sarılıların yeni sezonda ev sahipliği yapacağı stadyum ise merak konusu.

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Eyüpspor'un maçlarını oynadığı Eyüpspor Stadyumu'nun kapasitesi: 2.414.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği kriterlere göre stadın konumu ve kapasitesi Süper Lig maçlarında oynanmasına uygun değil.

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Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı stadyum belli oldu.

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EYÜPSPOR SÜPER LİG MAÇLARINI NEREDE OYNAYACAK?


Eyüpspor, gelecek sezon maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacak. 


#Eyüpspor
#Stadyum
#Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
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