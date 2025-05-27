Trendyol 1. Lig’de play-off finalinde Fatih Karagümrük ve Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Bu maçtan galip gelen taraf Süper Lig’e yükselen son takım olacak. Peki, Fatih Karagümrük - Bandırmaspor play-off finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek olan play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Nefes kesen mücadele için geri sayım başladı.
Bandırmaspor, yarı finalde Boluspor’u 4-1 ve 1-0’lık skorlarla eleyerek finale adını yazdırdı.
Fatih Karagümrük ise ligi 3. sırada tamamlayarak direk finale kalmaya hak kazandı.
Kocaelispor ve Gençlerbirliği’nin ardından Süper Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek bu maç, iki ekip için de tarihi bir fırsat.
Maç Ne Zaman, Saat Kaçta?
Fatih Karagümrük - Bandırmaspor play-off finali, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20:00’de başlayacak.
Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Bu kritik mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Maç Nerede Oynanacak?
Final karşılaşması, tarafsız sahada Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maçı hakem Yasin Kol yönetecek.