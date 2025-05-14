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Fatih Terim 30 milyona oyuncu aldı: Eski Galatasaraylı Al Shabab'ta

Fatih Terim 30 milyona oyuncu aldı: Eski Galatasaraylı Al Shabab'ta

22:1814/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim yeni sezonda ilk transferini gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcının takımı Galatasaraylı eski futbolcuyu kadrosuna kattı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ta görev yapan Fatih Terim, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetime transfer listesini sunan Terim'in ilk isteği gerçekleşti.

Deneyimli çalıştırıcıyla Galatasaray döneminde beraber çalışan Türk futbolcu, Al Shabab'la el sıkıştı.

Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Oğulcan Çağlayan Al-Shabab'a transfer oldu.

Suudi Arabistan ekibi, Oğulcan Çağlayan için Kocaelispor'a 30 Milyon TL ödeme yapacak.

Bu sezon Körfez ekibinde 39 karşılaşmada forma giyen Oğulcan, 22 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.

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