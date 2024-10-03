Fatih Terim sürprizi: Yeni takımını açıkladılar

17 Mayıs'tan bu yana boşta olan teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran ve 17 Mayıs tarihinde Yunanistan temsilcisine veda eden Fatih Terim için Azerbaycan medyasından sürpriz bir haber geçildi.
Sportinfo'nun aktardığı habere göre Fatih Terim, Azerbaycan'da çalışmak istiyor.
Haber detayında deneyimli teknik adamın bir sonraki durağının Neftçi Bakü olacağı öne sürüldü.
Mevcut şartlar altında Fatih Terim'in maaşını karşılayacak en potansiyelli takımın Neftçi olduğunun altı çizildi.
Fatih Terim'in teknik direktörlük kariyerinde 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 16 kupası bulunuyor.