Fatih Terim'in takımı son dakikada kazandı: Zafer görüntüsü gündem oldu!

Fatih Terim'in görev yaptığı Al-Shabab bugün karşılaştığı rakibi Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup etti. Terim'in öğrencileri galibiyet golünü 90+7. dakikada attı. Golün ardından yaşanan sevinç güne damgasını vurdu.
Fatih Terim'in görev yaptığı Al-Shabab bugün karşılaştığı rakibi Al-Riyadh'ı 2-1 mağlup etti. Terim'in öğrencileri galibiyet golünü 90+7. dakikada attı. Golün ardından yaşanan sevinç güne damgasını vurdu.
İlk yarıda kötü bir oyun sergileyen Al-Shabab'ta Fatih Terim ve ekibi memnuniyetsiz bir görüntü verdi. Oyuncularını sık sık uyaran Terim, sürekli olarak yardımcılarıyla konuştu.
Maçın 56. dakikasında 1-0 yenik duruma düşen Terim'in öğrencileri bu dakikadan itibaren daha istekli bir oyun sergiledi ve 72. dakikada Podence'nin attığı golle eşitliği sağladı. Galibiyet golü ise 90+7. dakikada geldi.
Al-Shabab bu galibiyetle ligdeki puanını 26'ya yükseltti. Suudi ekibi ligde şu anda 6. sırada bulunuyor.
Fatih Terim, son dakikada gelen galibiyet golünün ardından büyük sevinç yaşadı.
Son dakikadaki galibiyet golünü atan Hamdallah'ın Fatih Terim ile olan diyaloğu dikkat çekti. Terim oyuncusunu kutlarken yıldız forvet Terim'e su şakası yaptı.
İşte Terim ve Hamdallah arasında yaşananlar...
İşte Terim ve Hamdallah arasında yaşananlar...
Suudi Arabistan'da günün en çok konuşulan görüntüsü Terim ve Hamdallah diyaloğu oldu.