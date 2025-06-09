Fenerbahçe 3 oyuncu için görüşmelere resmen başladı: Barcelona ve Real Madrid ile transfer yarışı

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen’den 3 oyuncuyu transfer etmek için görüşmelere başladı. Sarı lacivertlilerin ilgilendiği bir oyuncu ile Real Madrid ve Barcelona'da ilgileniyor.

1 /12 Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2 /12 Sarı-lacivertli yönetim, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den sol bek Grimaldo, ön libero Xhaka, forvet Boniface ile temas kurdu.

3 /12 Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, 3 oyuncuyu da Leverkusen'de görev aldığı dönemden tanıyor.

4 /12 Oyuncularla iletişime geçen Özek, transfer şartları için görüşmelerini sürdürüyor.

5 /12 29 yaşındaki İspanyol sol bek Grimaldo bu sezon 46 maçta 4 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

6 /12 Grimaldo için sadece Fenerbahçe devrede değil.

7 /12 29 yaşındaki oyuncunun adı Real Madrid ve Barcelona ile de anılmaya devam ediyor.

8 /12 32 yaşındaki İsviçreli ön libero Xhaka da 49 maçta takımına 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

9 /12 Leverkusen'in 24yaşındaki Nijeryalı forvet Boniface de 27 maçta 11 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

10 /12 Alman kulübünün Boniface için 40 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi

11 /12 Nijeryalı forveti kiralık olarak kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, Leverkusen'e kiralama teklifinde bulundu.