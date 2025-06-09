Fenerbahçe 3 oyuncu için görüşmelere resmen başladı: Barcelona ve Real Madrid ile transfer yarışı

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen’den 3 oyuncuyu transfer etmek için görüşmelere başladı. Sarı lacivertlilerin ilgilendiği bir oyuncu ile Real Madrid ve Barcelona'da ilgileniyor.
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den sol bek Grimaldo, ön libero Xhaka, forvet Boniface ile temas kurdu.
Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, 3 oyuncuyu da Leverkusen'de görev aldığı dönemden tanıyor.
Oyuncularla iletişime geçen Özek, transfer şartları için görüşmelerini sürdürüyor.
29 yaşındaki İspanyol sol bek Grimaldo bu sezon 46 maçta 4 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
Grimaldo için sadece Fenerbahçe devrede değil.
29 yaşındaki oyuncunun adı Real Madrid ve Barcelona ile de anılmaya devam ediyor.
32 yaşındaki İsviçreli ön libero Xhaka da 49 maçta takımına 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
Leverkusen'in 24yaşındaki Nijeryalı forvet Boniface de 27 maçta 11 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Alman kulübünün Boniface için 40 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi
Nijeryalı forveti kiralık olarak kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, Leverkusen'e kiralama teklifinde bulundu.
Sarı-lacivertiller, Xhaka ile Grimaldo'yu ise bonservisiyle almayı hedefleniyor.