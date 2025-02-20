Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak. Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek. Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.



