Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Anderlecht’e konuk olacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Djiku, Becao, Oosterwolde ve Diego Carlos forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic de maçta görev almayacak. Allan Saint-Maximin de hastalığı nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe’de Anderlecht maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Anderlecht maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.
Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak. Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek. Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzanmıştı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken, evinde Twente ile golsüz berabere kalmıştı. İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı. Öte yandan Olympiakos ile Rangers lig aşamasında Yunanistan'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 145 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 203 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 29 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 10 da beraberlik yaşadı.
FENERBAHÇE’DE SAKAT VE CEZALILAR KİMLER, EKSİK VAR MI?
Temsilcimiz Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Djiku, Becao, Oosterwolde ve Diego Carlos forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic de maçta görev almayacak. Allan Saint-Maximin de hastalığı nedeniyle forma giyemeyecek.
ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can, En-Nesyri, Talisca
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Leoni, Stroeykens, Degreef, Huerta, Dolberg