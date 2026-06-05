Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi 'dünya yıldızı' transferini açıkladı

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim sürecinde ses getirecek transfer açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
Daha önce dünyaca ünlü golcü Luis Suarez ve milli savunmacı Merih Demiral ile anlaşmaya vardıklarını duyuran Safi bir transfer daha açıkladı.
Safi, şimdi de Marsilya forması giyen yıldız kanat oyuncusu Mason Greenwood konusunda mutlu sona ulaştıklarını açıkladı.
Safi, göreve gelmeleri halinde İngiliz futbolcuyu sarı-lacivertli formayla buluşturacaklarını ifade ederken, Fenerbahçe'nin yeni sezonda Avrupa'da ses getirecek bir kadro kuracağını vurguladı.
Son dönemde Marsilya'daki performansıyla dikkat çeken Greenwood'un transferi, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, daha önce açıklanan Luis Suarez ve Merih Demiral hamleleriyle birlikte Safi'nin projeleri seçim yarışının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.
Başkanlık yarışında güçlü bir kadro vaadiyle öne çıkan Hakan Safi'nin açıklamaları, sarı-lacivertli camiada beklentiyi yükseltirken, söz konusu transferlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise seçim sonuçlarının ardından netlik kazanacak.
Fenerbahçe'de seçim atmosferi her geçen gün daha da ısınırken, transfer gündemindeki yıldız isimler camianın odağındaki yerini koruyor.