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Fenerbahçe - Benfica maçı iptal mi olacak? Eusebio Cup’ta belirsizlik!

Fenerbahçe - Benfica maçı iptal mi olacak? Eusebio Cup’ta belirsizlik!

09:5115/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Benfica, Fenerbahçe ile 2025 Eusebio Cup’ta oynanması planlanan hazırlık maçı için görüşmelerin durdurulduğunu açıkladı. Portekiz kulübü, Fenerbahçe ile temmuz sonunda Estadio da Luz’da yapılması öngörülen maç için anlaşmanın henüz sağlanmadığını belirtti.

Benfica, Eusebio Cup'taki Fenerbahçe maçı için bir açıklama yaptı.

Portekiz ekibi, Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü ve henüz maçın kesinlik kazanmadığını duyurdu.


Benfica'nın açıklamasında, "Benfica, şu anda Fenerbahçe ile Eusebio Kupası'nda mücadele etme olasılığı hakkında sadece görüşmelerin sürdüğünü bildirir. Görüşmelerin sonuçlanması halinde, kulüp ve tüm Benfica taraftarları için büyük önem taşıyan bu kupa ile ilgili tüm detaylar paylaşılacaktır." denildi.

GÖRÜŞMELER DURDU



Record'da yer alan habere göre, Eusebio Cup'taki maç için Fenerbahçe ile görüşen Benfica, sarı-lacivertliler ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşme ihtimalinin ardından görüşmeleri durdurdu.


FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI


Fenerbahçe, 14 Haziran Cumartesi günü yeni sezonun hazırlık programını açıkladı. Fenerbahçe'nin açıkladığı programa göre, sarı-lacivertliler ile Benfica, 26 Temmuz'da karşılaşacak.


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