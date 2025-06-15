Fenerbahçe - Benfica maçı iptal mi olacak? Eusebio Cup’ta belirsizlik!

Benfica'nın açıklamasında, "Benfica, şu anda Fenerbahçe ile Eusebio Kupası'nda mücadele etme olasılığı hakkında sadece görüşmelerin sürdüğünü bildirir. Görüşmelerin sonuçlanması halinde, kulüp ve tüm Benfica taraftarları için büyük önem taşıyan bu kupa ile ilgili tüm detaylar paylaşılacaktır." denildi.