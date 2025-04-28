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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için flaş hakem iddiası!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için flaş hakem iddiası!

15:2828/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadelenin hakemi merakla beklenirken favori isim belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak.


Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Bu maç öncesi futbolseverler karşılaşmayı kimin yöneteceğini merak ediyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre kritik derbiyi yönetecek favori hakem Halil Umut Meler. 

Meler'in AEK-Olympiakos maçını hatasız yönettiği ve MHK'nın tecrübel hakemi sezonun bu dönemi için sakladığı bildirildi.

Öte yandan alternatif ismin Atilla Karaoğlan olduğu kaydedildi.

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