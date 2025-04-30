Fenerbahçe bonservisini belirledi: Fransız devi Oğuz Aydın’ı istiyor

Fenerbahçe’de ikinci devrede gösterdiği performans ile dev kulüplerin radarına giren Oğuz Aydın’da Fransız devi talip oldu. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncu için istediği rakam ise belli oldu. Peki, Oğuz Aydın’ın bonservisi ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 /7 Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerden biri olan Oğuz Aydın, Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girmeye devam ediyor.



2 /7 24 yaşındaki kanat oyuncusunu Marsilya'nın yakından takip ettiği öğrenildi.



3 /7 TEKLİF GELEBİLİR

Fransız ekibinin yetenekli kanat oyuncusunu kalan maçlarda da izleyip sarı lacivertlilere sezon sonunda teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.



4 /7 Bu sezon Mourinho'nun özellikle üçlü sistemde kanat beki olarak tercih ettiği 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı.

5 /7 TALEBİ 20 MİLYON EURO

Oğuz Aydın söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 8 asiste imza atarak 14 gole katkıda bulundu.



6 /7 Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor.