Fenerbahçe Galatasaray'ın teklif yaptığı o isim için devrede

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın da teklifte bulunduğu o isim için devreye girdi. İşte detaylar...
Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun isteğiyle Fred'in yanına bir orta saha arayan Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve kulübü Palmeiras'a 16 milyon euro'luk resmi teklifte bulunduğu Kolombiyalı orta saha Richard Rios için devreye girdi.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncu içinse bonuslarla birlikte 20 milyon euro verebileceği öğrenildi.
Palmeiras, Galatasaray'ın 16 milyon euro'luk teklifini bekletmeye almıştı.
Brezilya kulübünün oyuncuyu 20 milyon euro'dan daha az bir rakama bırakmak istemediği ve iki kulübü birbirine kırdırma yoluna gittiği öğrenildi.
Bu sezon Brezilya ekibiyle 31 maçta boy gösteren yıldız futbolcu 2 gol, 1 asiste imza attı. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan Rios, Copa America'da şov yapmıştı.
Richard Rios, 2 Haziran 2000'de Kolombiya'nın Vegachi kentinde dünyaya geldi. Futbola Flamengo altyapısında başladı.
2021'de A takıma yükselen Rios, 2022 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından Guarani'ye imza attı.
Burada yaklaşık 1 yıl forma giydikten sonra 2023 Mart'ta 1.38 milyon Euro bonservis bedeliyle Palmeiras'ın yolunu tuttu.
Kulübüyle 2026 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...