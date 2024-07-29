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Spor

Fenerbahçe Galatasaray'ın teklif yaptığı o isim için devrede

10:42 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:00 - 29/07/2024 Pazartesi
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın da teklifte bulunduğu o isim için devreye girdi. İşte detaylar...

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Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun isteğiyle Fred'in yanına bir orta saha arayan Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

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Sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve kulübü Palmeiras'a 16 milyon euro'luk resmi teklifte bulunduğu Kolombiyalı orta saha Richard Rios için devreye girdi.


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Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncu içinse bonuslarla birlikte 20 milyon euro verebileceği öğrenildi.

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Palmeiras, Galatasaray'ın 16 milyon euro'luk teklifini bekletmeye almıştı.

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Brezilya kulübünün oyuncuyu 20 milyon euro'dan daha az bir rakama bırakmak istemediği ve iki kulübü birbirine kırdırma yoluna gittiği öğrenildi.





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Bu sezon Brezilya ekibiyle 31 maçta boy gösteren yıldız futbolcu 2 gol, 1 asiste imza attı. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan Rios, Copa America'da şov yapmıştı.







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Richard Rios, 2 Haziran 2000'de Kolombiya'nın Vegachi kentinde dünyaya geldi. Futbola Flamengo altyapısında başladı.


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2021'de A takıma yükselen Rios, 2022 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından Guarani'ye imza attı.



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Burada yaklaşık 1 yıl forma giydikten sonra 2023 Mart'ta 1.38 milyon Euro bonservis bedeliyle Palmeiras'ın yolunu tuttu.


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Kulübüyle 2026 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...



#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Transfer
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